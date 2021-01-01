振興三倍券98.35%民眾領用 估創1970億元經濟效益

政院為振興受疫情影響內需型產業，去年 7 月 15 日推出振興三倍券，並在昨 (31) 日截止領用，經濟部今 (1) 日表示，統計有超過 2332 萬人、98.35% 的民眾領取紙本或數位三倍券，且三倍券振興經濟效益已反映在去年 7 至 11 月餐飲及零售業營額上，屢創歷年同月新高，國發會也估振興三倍券創造約 1970 億元經濟效益。

經濟部表示，振興三倍券目的在於鼓勵民眾走出戶外、促進消費，並帶動民間經濟活絡，截至去年 12 月 31 日領用截止統計，紙本及數位綁定超過 2332 萬人領取，其中，領取紙本券共約 2151 萬份、數位綁定共 181 萬件。

另外，11 月加碼開放持有效台灣永久居留證、外交官員證外國人領取三倍券，也分別有 7144 人、793 人領取。

店家兌換方面，經濟部說明，店家在今年 3 月 31 日以前都可至全國 6221 家兌付金融機構，包括銀行、郵局、農漁會、信用合作社等兌領，而統計紙本三倍券自去年 7 月 23 日開始兌領至 12 月 30 日，已兌領金額約 611 億元，占紙本發行數約 94%。

國發會主委龔明鑫也表示，振興三倍券促進消費效果非常好，成功帶動內需零售業、餐飲業營業額明顯回溫，也推估三倍券加成創造的經濟效益將可達到 1970 億元，預計每 1 元預算可創造實質 GDP 最高達到 1.99 元。