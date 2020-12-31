〈美股早盤〉2020年最後交易日 美股開盤波動平緩、主要指數基本持平

歷經動盪且戲劇化的一年後，美股在 2020 年最後一個交易日交投清淡，主要指數開盤波動不大，道瓊工業指數開盤小跌 9 點或 0.03％，標普 500 指數漲 0.02％，那斯達克指數漲 0.08%，費半漲 0.15％。

2020 年新冠疫情衝擊，引發數十年以來最嚴重的全球經濟衰退，數百萬人就此失業，主要指數多次大幅動盪，迫使央行和政府祭出前所未有的刺激措施，幫助提振經濟。

今年 3 月底至今，標普 500 指數已攀升近 70%，使年漲幅超過 15%。受惠於 Alphabet(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Netflix(NFLX-US) 等科技巨頭強勁漲勢，那斯達克指數有望在 2020 年實現 43% 的增長，並創 2009 年以來最佳年度表現。

隨著 2021 年到來，投資人將繼續關注美國紓困案的情況走勢。參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 連續第 2 天反對民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 向美國民眾發放 2000 美元紓困支票的表決提議。

《華爾街報導》指出，兩黨僵局可能持續至本屆國會結束，待明年 1 月新國會上任後繼續。

另外，市場也將持續關注下週在美國喬治亞州舉行的參議員決選，這場選舉關乎誰能掌握參議院，為重塑美國國會環境的一大關鍵。

截至台北時間週四 (31 日)22 時許：

道瓊指數下跌 8.81 點或 - 0.03%，暫報 30400.75 點

那斯達克上漲 10.16 點或 0.08%，暫報 12880.16 點

標普 500 指數上漲 0.62 點或 0.02%，暫報 3732.66 點

費半上漲 4.31 點或 0.15%，暫報 2788.08 點

台積電 ADR 上漲 0.21% 至每股 109.13 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.930%

紐約輕原油下跌 0.74% 至每桶 48.04 美元

布蘭特原油下跌 0.12% 至每桶 51.28 美元

黃金上漲 0.48% 至每盎司 1902.50 美元

美元指數下跌 0.10% 至 89.56 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤下跌 0.05％，至 41.58 美元。

埃克森美孚預計，石油、天然氣和化工產品價格漲勢將推動 Q4 獲利，同時稱今年上游資產減記規模將達 180 億至 200 億美元。

因疫情導致石油及天然氣價格走疲，埃克森美孚今年已連續三季虧損，該公司將於 2021 年 2 月 2 日發布 Q4 財報。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.22％，至 703.28 美元。

因應中國監管規範，蘋果週四 (31 日) 自中國區 App Store 下架 4.6 萬款 App，當中包含 3.9 款遊戲。蘋果政策要求遊戲開發商必須提交中國政府頒發的許可證明，否則將予以下架。

根據外媒報導，蘋果原先將提交許可證的截止日期設在今年 6 月底，後又將日前往後延至 12 月 31 日。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.17％，至 133.95 美元。

特斯拉預計下週公布 Q4 電動車出貨數據。Wedbush 分析師 Daniel Ives 週三發布報告表示，疫情期間廣受壓抑的中國需求，將帶動 Q4 交車量強勁回升，預計特斯拉今年有望達成 50 萬輛的出貨目標，並在 2022 年達到 100 萬出貨量，快於 Wedbush 模型預計的 2023 年。

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (12/26) 初領失業金報 78.7 萬人，預期 83.3 萬人，前值自 80.3 萬人上調至 80.6 萬人

美國上週 (12/19) 續領失業金報萬人，預期 539 萬人，前值自 533.7 萬人下調至 532.2 萬人

美國上週初領失業金 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，對股市來說，2020 年是令人難以置信且有趣的一年，主要股指在今年 3 月中旬暴跌超過 30%，而後，我們經歷了美股史上最快之一的復甦，我們看到美國和歐洲股指創下歷史新高。

Aslam 表示，經濟數據沒有給出 Fed 將調整貨幣政策立場的任何跡象，帶動美元指數走低。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，美元將會在一段時間內維持疲軟，使黃金在明年初延續漲勢。Innes 認為，金價可能再次叩關 2000 美元。