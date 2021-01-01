iPhone 12 助攻蘋果再刷新高？投行：銷量超乎預期

投資銀行 Wedbush 首席分析師 Daniel Ives 週四 (31 日) 於一份分析報告中寫道，根據亞洲供應鏈調查，蘋果 iPhone 12 的銷量已超過我們 2021 財年「牛市情景」預期，並將即將到來的財報季提振其股價。

Daniel Ives 寫道：「我們認為，蘋果 iPhone 不僅在聖誕假期購物季大豐收，AirPods 銷售表現也很強勁，這將是蘋果進入 2021 年的另一個助力。」

Daniel Ives 稱：「亞洲供應鏈調查表明，iPhone 銷量目標在三個月前是 6500 萬部到 7000 萬部之間，10 月下旬，銷量目標上升到 7500 萬部，12 月中旬，我們的目標銷量來到 8000 萬部。」

Daniel Ives 指出：「這比我們和華爾街原先預估的銷量高出 35%。」

目前華爾街普遍認為，2021 年 iPhone 出貨將達 2.17 億部，但 Daniel Ives 認為，銷量有望突破 2.4 億至 2.5 億部，而他對達標的可能性非常樂觀，蘋果將輕易打破 2015 年 2.31 億部的銷量峰值紀錄。

Daniel Ives 強調，重點是，我們預估目前全球 9.5 億部 iPhone 中有 3.5 億部處於換機潮，我們相信這將為蘋果掀起前所未有的升級週期，預計 20% 的升級來自中國。

Wedbush 將蘋果 (AAPL-US) 12 個月目標價設為 160 美元，預計牛市情形下股價將達到 200 美元。蘋果 2020 年已上漲了 82%，而道瓊指數今年約上漲 6.6%，標準普爾 500 指數年漲幅約達 15.5%。