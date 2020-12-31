〈台積社會責任〉致力優化防制空污 供應鏈傑智環境及華懋受惠

台積電 (2330-TW) 致力發展空氣汙染防制技術，除了符合國內「半導體製造業空氣汙染管制及排放標準」及「固定汙染源空氣汙染物排放標準」，並透過自主開發最佳可行技術及防制監測設備，降低環境衝擊，而隨台積電優化防污設備及積極擴廠，台廠傑智環境 (6723-TE) 及華懋 (5292-TE) 都是成員之一，將直接受惠。

台積電積極優化即有的空污防治設備及及新建廠區的建置下，截至 2020 年，揮發性有機氣體的平均削減率連續第 6 年超過 95%。台積電更強調，沸石濃縮雙轉輪系統將為未來新建廠區之標準設備，至今，旗下十五 B 廠、十八 A 廠均已經導入，預計 2021 年第一季完成十八 B 廠建置。

供應鏈傑智環境成立於 2006 年，實收資本額 2.05 億元，主要法人股東之一為無塵室機電系統整合廠商漢唐 (2404-TW)，漢唐持股傑智環境約 49.88%，主要承建台積電南科廠及聯電 (2303-TW) 空污防制設施。

傑智環境主要業務為空污防制包括揮發性有機廢氣 (VOCs) 等及 PM2.5 前驅污染源，及空氣污染防制能資源回收設備與系統的設計、製造與安裝，提供製造業客戶全方位空氣淨化與節能專業服務，主要產品應用領域具有品質及信賴性要求高、專利權研發保護、高度進入障礙及訂單穩定等特性。

傑智環境客戶涵蓋高科技業、表面塗裝、塗佈印刷業、膠帶業、銅箔基板業、PU 合成皮業及化工業等。

至於業界指出台積電的另一空污防制供應鏈為華懋 (5292-TW)，華懋主要專注科技產業的空污防治設備。