明年買哪幾檔晶片股?分析師首選 Nvidia 和 AMD

週四 (31 日) 華爾街分析師表示，Nvidia 和 AMD 本月漲勢落後於其他半導體類股，這帶來了短期買入的良機。

今年表現最好的兩檔半導體股票是 Nvidia (NVDA-US) 和 AMD (AMD-US)。截至週三收盤，Nvidia 今年迄今的漲幅接近 123.5%，AMD 漲幅超過 101%。

然而，這兩檔晶片股卻在本月遭逢拋售壓力。

Nvidia (NVDA-US) 和 AMD (AMD-US) 本月表現落後競爭對手，分別下跌近 2% 和 0.5%，VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 迄今月漲幅約 4.5%。

MKM Partners 首席市場技術分析師 JC O 'Hara 週三表示：「股價滯後可能帶來短期買入機會。」

JC O 'Hara 提到：「試想一家機構今年持有這些股票，而這些股票的規模在年底已翻倍，他們需要重新調整部位，預測短期拋售壓力還將持續幾天 (或) 幾個星期，但這給了我們一個機會，讓我們可以在回檔時買進。」

Chantico Global 首席執行長 Gina Sanchez 週三收訪時表示，晶片股基本面前景看來享有難以置信的良機。Gina Sanchez 稱，我不會對回調做過多解讀。

Gina Sanchez 提到，坦率地說，真正推動半導體 ETF (SMH) 發展的是台積電。而台積電剛剛從英特爾手中搶走了蛋糕。

Gina Sanchez 解釋：「我認為我聽到的最好的評論是，英特爾 (INTC-US) 一直存在著悲喜交雜的戲劇性失誤，無疑讓其他公司帶來了大量收入，而台積電 (TSM-US) 作為世界上晶圓代工龍頭，一直從中受益。」

至於英偉達、AMD 和其他晶片股，Gina Sanchez 稱，包括加密貨幣挖礦需求、線上遊戲、資料中心等各種驅動因素仍然存在，而且很強大，這些晶片股基本面很好，但我認為很多已被定價了。整個半導體領域經歷了前所未有的多重擴張。