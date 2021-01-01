因應川普禁涉軍中資企業命令 中國移動等3檔遭紐交所下市

紐約證券交易所 (NYSE) 周四 (31 日) 宣布讓三家中國電信公司下市，以遵循川普政府禁止投資涉解放軍中資企業的行政命令，受影響股票分別是中國移動 (CHL-US)、中國電信 (CHA-US)，和中國聯通香港 (CHU-US)。

彭博報導，根據紐交所聲明，三檔股票將在 1 月 7 日到 11 日期間暫停交易，之後啟動下市程序。這三家公司另外都在香港上市，大部分營收來自中國，在美國營運版圖不大。

美國總統川普在 11 月簽署禁止美國人投資涉解放軍背景中企的命令，禁止美國投資人買賣被五角大廈認定清單中涉及中國軍方背景的上市中企。當時中國外交部指控美國「惡意詆毀」軍民整合政策，誓言保護這些企業，並威脅擬定清單、報復美國。

紐交所、那斯達克等國際性交易所，過去 10 年來敞開雙臂歡迎中國企業赴美上市，同期間，香港交易所 (HKEX) 為了吸引中企修改規則，包括允許設置加權投票權的企業售股，此舉擴大公司創辦人的權力，卻削弱了少數股東的保障。

在美中貿易戰火升高的背景下，已赴紐約掛牌的阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US) 也在香港二次上市。

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