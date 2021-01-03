〈觀察〉銀行搶億萬新財管商機 如何落實防堵機制成當務之急

金管會日前公布第一批「新財管業務執照」名單，雀屏中選的銀行、券商今年起可切入「億萬級」高資產客戶，取得執照的銀行固然有助於擴展財管版圖，但新財管執照也同時增設「問責制度」，如有重大業務缺失也可能遭暫停業務，銀行在拚財管業務之際也要思考，如何落實防弊機制。

為迎接資金回流衍生的高資產理財商機，金管會 7 月宣布核發「新財管業務執照」辦法供銀行申請，入選銀行可針對高資產客戶提供指定金融商品服務，首批名單銀行部分分別由中信銀行、兆豐銀與上海商銀等 3 銀行搶得頭香。

外傳部分申請銀行中箭落馬關鍵在於理專弊案，儘管金管會強調，評分遴選標準採整體評估考量，但也新增問責機制的但書條件，也就是在取得新財管執照三年內，如果發生嚴重業務缺失，仍可依銀行法視情節嚴重性，祭出暫停業務處分。

回顧近年來理專挪用客戶資金案例，除了歸責於客戶過分相信理專，將印鑑、存摺等最重要的資料交付理專，讓不肖理專有機可趁外，銀行業績掛帥的企業文化也是助長弊案頻傳的關鍵之一，在業績至上的企業文化下，理專為達績效目標，除了忽視客戶需求與風險屬性，盲目狂推指定商品外，客戶疏於防範的心態也讓理專多了有機可趁的空間。

國內銀行財管競爭激烈，各家銀行針對理專設有高標業績門檻，除了使銀行理專常態性大洗牌，銀行高頻率招募理專外，盜領客戶資金事件更頻頻躍上新聞版面，重挫銀行最重視的「誠信」形象，在銀行摩拳擦掌準備爭搶高資產客戶商機時，或許更該思考如何杜絕理專 A 錢舞弊事件，才能真正建構出銀行財管穩健體質。

