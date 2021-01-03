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大立光法說、台積電營收、鴻海研究院揭牌 本周大事預告

鉅亨網記者魏志豪 台北
大立光法說、台積電營收、鴻海研究院揭牌 本周大事預告。(鉅亨網資料照)
大立光法說、台積電營收、鴻海研究院揭牌 本周大事預告。(鉅亨網資料照)
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隨著 2021 年到來，蘋概三王為台股揭開序幕，股王大立光預計周四召開法說會，市場關注三進度，台積電周五公布 12 月營收，挑戰再度改寫新高，鴻海則舉辦研究院揭牌儀式，董事長劉揚偉、創辦人郭台銘將同台現身，為集團信心喊話，以下是本周大事預告：

大立光週四法說會 市場關注三焦點

大立光預計周四 (7 日) 召開法說會，將公布第四季以及 2020 年全年財報數字，也將釋出今年營運展望，市場關注本季 iPhone 拉貨力道，高階鏡頭獲客戶採用進度，以及新廠進度。

大立光去年下半年起，由於華為禁令影響，營運表現較過往衰退，執行長林恩平就坦言，單一客戶高階手機鏡頭產品第三季全面喊停，影響第四季營運動能，並預期 12 月客戶拉貨力道僅維持 11 月水準。

台積電 12 月營收戰新高 Q4 可望飛越財測 全年將寫新猷

權王台積電受惠 iPhone 進入拉貨旺季，先進製程產能滿載，加上成熟製程在各大應用延伸下，產能同樣塞爆，市場預期，台積電 12 月營收可望挑戰歷史新高，整體第四季將優於財測，全年站穩兆元大關，並改寫新猷。

鴻海研究院周一首揭牌 郭台銘、劉揚偉睽違近一年再度同台

鴻海去年封關日向媒體發出邀請函，預計周一 (4 日) 將舉辦研究院揭牌儀式，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉睽違一年將再度同台，為集團轉型信心喊話，期望透過創立研究院，結合海內外產官學各界力量，開創台灣下一個科技成長動能。

鴻海指出，研究院是集團邁向 F3.0 轉型升級之路的重要發展機構，專注未來 3 至 7 年的前瞻技術研發，強化技術與產品創新，讓鴻海升級至「腦力密集」，也為集團「3＋3」的發展提升核心競爭力。

蘋果光加持 台灣 Q4 進出口歷年最旺 去年全年出口值將寫新高

財政部周五 (8 日) 將公布 12 月進出口統計，在蘋果新機帶動下，半導體與新興科技需求強勁，第四季出口值可望創下史上最旺的旺季，全年出口值更篤定創歷史新高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，今年前 11 月出口值共 3122.9 億美元，距離 2018 年歷史高點只差 217 億美元缺口，即便跟 2019 年全年相比，差距也只有 169 億美元，預期在電子旺季備貨潮加持下，並衡量近期出口值的絕對金額，今年出口篤定創歷史新高。

央行周三公布外匯存底 12 月估續增百億美元再創高

中央銀行周三 (6 日) 將公布外匯存底，由於新台幣不斷強升，央行為力守雙防線，不斷進場買匯，市場認為，11 月外匯存底已較上月增加 121.56 億美元，12 月也將維持單月大增百億美元的量能，全年外匯存底將站上 5000 億美元，大增超過 400 億美元

 

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