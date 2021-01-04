變異病毒肆虐 希臘淪陷 韓國延長防疫規定

周一 (4 日) 希臘國家電視台報導指出有四名抵達希臘的旅客確診感染變異新冠病毒。這四名旅客年齡均在三十歲以下，均為無症狀感染者。變異新冠病毒在全球肆虐，掀起一波染疫高峰，韓國也在周一宣布延長現行防疫政策（首都圈 2.5 級，其他地區 2 級）和「聖誕元旦特別防疫措施」14 天。

韓國新的延長防疫政策將於 1 月 17 日結束，不過會視情況需要再決定是否再延長，並將原本只適用於首都圈禁止 5 人以上聚會的方案實施範圍擴大至全國。新春年會、同學會、社團聚會等任何形式的 5 人以上聚會均被禁止，但人口較多的家庭和需要照顧老人小孩的情況不受此限。

(圖片: AFP)

英國首相強森則在當地時間 3 日表示，為了控制不斷蔓延的疫情，英格蘭地區有可能採取更加嚴格的防疫封鎖政策。此外，倫敦等地區的小學將延後開學，並轉成線上教學。

而日本方面，東京都等首都圈地區疫情加速惡化，使得醫療體系面臨巨大壓力。東京都及周邊的神奈川縣、埼玉縣、千葉縣的四名知事同日本經濟再生大臣西村康稔開會討論疫情對策時，呼籲日本中央政府再次發布緊急事態宣言。

新冠重災區美國則是新冠肺炎確診病例、死亡病例、住院病例等數據不斷攀升。目前美國已有 3 個州通報變異新冠病毒感染病例。多位美國專家表示，美國的疫情形勢令人擔憂，元旦假期後確診病例、死亡病例可能將出現較大幅度增加。

