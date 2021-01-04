特斯拉中國降價激勵全年產銷量倍增 供應鏈歡呼

美國電動車大廠特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 去年第四季交車和產量優於預期，特斯拉更宣布在中國市場大降價，日盛投顧今 (4) 日指出，目前特斯拉單季產量已約 18 萬台，隨著 Model Y 在內的各式新車款將量產、上海廠新產能的挹注，預估特斯拉今年的產銷量將較去年倍增至 100 萬台以上，台供應鏈和大 (1536-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、智伸科 (4551-TW) 和聯嘉 (6288-TW) 營運成長樂觀。

甫進入 2021 年，特斯拉除繳出亮麗的第四季成績單，同時也宣布，中國的 Model Y 售價降至人民幣 33.99 萬元，降幅 30%，降價後更是低於蔚來汽車的 EC6 跨界車價約 10%。

日盛投顧說明，特斯拉在去年第四季續寫新猷，約當周產量正式突破 1 萬台的關卡至 12589 台，反映上海廠挹注，隨著上海廠的產能持續增加，第一季的拉貨力道維持強勁可期。

元大投顧進一步指出，考慮到春節假期，以及上海廠 Model Y 產能放量，預期第一季特斯拉總產量可達 17-18 萬台，而全年隨著 Model S、Model X 迎來大改款、中國 Model Y 產能放大 (設計年產能約 25 萬台)，年中德國柏林廠投產 (生產 Model 3 和 Model Y)、2022 年德州 Austin 廠投產 (生產 Model Y 和 Cybertruck)，樂觀估今明年電動車產量分別達到 85-90 萬、110-120 萬台。

元大投顧也提到，特斯拉今年強敵環伺，包括 Volkswagen MEB 平台、Lucid 進入量產、同業車款平均續航里程直逼 400 公里等，但特斯拉可觸及市場仍持續擴大中，尤其 Model Y 和 Cybertruck 剛開始放量，具成長空間。