聯發科外資買盤助攻 股價衝上798元創新高 市值緊追鴻海

台股今 (14) 日開紅盤，在各國寬鬆貨幣政策下，資金瘋狗浪效應不斷擴散，聯發科 (2454-TW) 今 (4) 日股價最高衝上 798 元，一舉創下歷史新高，市值約 1.27 兆元，僅次鴻海 (2317-TW) 的 1.35 兆元。

聯發科去年營運績效大爆發，寫下三驚奇，除了入列 5G 晶片銷售第一梯隊，更在第三季擊敗高通 (QCOM-US) 奪下手機晶片市占龍頭，加上其他兩大事業成長強勁，年營收突破百億美元，股價也不斷上漲，帶動市值站上兆元。

外資也看好聯發科今年表現，去年起已積極卡位；聯發科為去年外資買超金額第一名，達 461.32 億元，買超張數達 9.72 萬張，凸顯外資看好聯發科後市營運。

展望今年，執行長蔡力行認為，今年隨著疫情過去，全球景氣將回升，對半導體而言，去年成績已優於預期，整體庫存水位相當低的情況下，需求將持續復甦，營運展望正面。

隨著 2021 年到來，元月紅包行情正式啟動，除了聯發科表現強勁外，蘋概三王今日表現也激昂，台積電大漲近 2%，鴻海、大立光漲幅皆達半根漲停板，推升大盤今日一度強漲 193.19 點，衝上 14925.72 點，首度突破 14900 點大關。