〈車市〉Toyota RAV4熱銷逾3.1萬台 奪2020銷售冠軍

即便尚未過完 2020 年，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (29) 日提前宣布 Toyota RAV4 全年銷售台數確定突破 3.1 萬台，稱霸台灣銷售冠軍，不僅超越去年 RAV4 創下的 2.97 萬台成績，也超越去年冠軍 Toyota Corolla Altis 的 3.06 萬台。

今年前 11 月車市規模達 41 萬 1930 台，年增 4.6%，其中，和泰車代理的 Toyota 加 Lexus 總掛牌數共 13 萬 4840 台，年增 5.6%，優於市場平均成長。

和泰車預估，今年全年整體車市上看 45 萬台規模，Toyota 銷量從原 12.4 萬台上修至 12.56 萬台，Lexus 則上修 400 台至 2.24 萬台。

和泰車表示，此次為因應市場所需，鎖定追求個性化外觀和喜愛戶外活動的客群，導入全新 RAV4 躍野冒險版，此為 Toyoya 專為日本和台灣市場開發的車型，以 RAV4 Adventure 4WD 為基礎，可望繼續增添市場討論度。

法人認為，除汽車銷售，和泰車具多角化經營優勢，包括透過和運提供汽車租賃服務、和潤提供買賣汽車貸款業務，並具有經營汽車用品的車美仕，集團布局完整，長期營運正向無虞。