〈陸股盤後〉價量齊揚開年紅 上證站上3500 創業板大漲4%

人民幣狂飆近 600 基點，一口氣升破六道關卡，最高曾見 1 美元兌 6.4363 人民幣，帶動 2021 年第一個交易日市場投資氣氛。周一 (4 日)A 股三大指數開高走高，即便民間 PMI 數據不如預期，但投資人對 A 股的信心完全不受影響，在量能突破兆元人民幣水準之下，上證一口氣衝破 3500 點關卡，創業板指也大漲逾 4%。

盤面上，滬深兩市的類股群大部份走揚，軍工、農業、白酒等類股漲勢強勁，保險、銀行、地產等類股走勢疲弱。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.86%，收報 3502.96 點，逼近 3 年新高；深證上漲 2.47%，報 14827.47 點，創五年半新高；創業板指大漲 3.77%，站穩 3000 點大關，報 3078.11 點，同創 5 年半新高。今日滬深兩市合計成交 1.16 兆人民幣，日增 21%。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 5.42 億元，其中滬股通賣超人民幣 13.95 億元，深股通買超人民幣 8.53 億元。

產業消息

特斯拉去年銷售量達 49.5 萬輛，第四季產量優於預期，概念掀起漲停潮，拓普集團、模塑科技、凌雲股份、新泉股份、三花智控、世運電路、旭昇股份等等紛紛應聲漲停。

中國人行祭出房貸新規定，反映出新的一年中國房市開局並不會好過，銀行、地產類股不支倒地，成都銀行大跌 8.06%、杭州銀行崩跌 6.03%、格力地產重挫 7.12%、金科股份大跌 7.05%。

法人觀點

中信證券表示新的一年外在環境有利於 A 股發展，中國第一季基本面因去年低基期所以向上趨勢不變，預期 1 月份 A 股市場仍有上漲空間。類股配置方面可關注兩大類，一方面是順周期產業，但漲幅相對落後者；另一方面，則可持續圍繞科技、國防、糧食、能源、資源這五大族群。

平安證券則認為新的一年流動性穩健對股市的估值可形成有利支撐，同時主管機關擴大基金產業的發展也有助於指數走向。同時全球正式進入疫苗施打期間，全球經濟可望修正拉抬周期性、出口及服務性質的企業前景，因此建議投資人關注經濟轉型及政府政策加碼的產業。