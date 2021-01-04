再跨一步 聞泰12吋晶圓製造廠上海開工

周一 (4 日) 全球手機 ODM 第二大廠聞泰科技 12 英吋車用級半導體晶圓製造中心項目於上海臨港新片區開工。聞泰在買下安世半導體（Nexperia）後積極在半導體領域擴張，另一方面不光是手機業務生產，聞泰也動作頻頻切進車用電子領域。

聞泰業務領域己涵蓋行動設備、智慧硬體、NB、VR/AR、車聯網、汽車電子等物聯網產業的研發設計和製造，同時與產業內大多數主流品牌保持著深度的合作關係，如三星、小米、OPPO、華為、聯想、華碩、MOTO 等。

(圖片: AFP)

從 NXP 切割出來的安世半導體在英國和德國擁有兩座晶圓製造工廠，在中國、馬來西亞、菲律賓則有三座封測廠，而工業技術設備中心則位於荷蘭。

德國廠每月生產超過 35,000 片晶圓（折合 8 吋計算），產量每年約 700 億顆晶片，成為針對小訊號和二極體分立器件的全球最大晶圓廠。英國廠則專門生產 6 英吋 Trench MOS，是功率 MOSFET 的生產基地，目前每月生產 24,000 片晶圓（折合 8 吋計算）。

根據 IHS Markit 統計，安世半導體二極體產量全球第一，邏輯元件全球排名第二（僅次於 TI），ESD 保護器元件排名第二，小訊號 MOSFET 排名第二，車用功率 MOSFET 排名第二（僅次於 Infineon）。