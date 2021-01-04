〈美股早盤〉2021年首個交易日 美股短暫衝高回落 特斯拉大漲5%

美股週一 (4 日) 迎來 2021 年首個交易日，主要指數開盤短暫衝新高後回落，道瓊工業指數跌近 60 點或 0.2％，標普 500 指數和那斯達克指數分別小跌 0.07％和 0.03%，費半漲 1.44％。Tesla 早盤飆漲逾 5%。

經濟數據方面，IHS Markit 週一公布歐元區 12 月製造業 PMI 終值報 55.2，雖自初值小幅下修，仍創下 2 年半新高，以德國製造業活動為主要驅動力。美國 Markit 製造業 PMI 將在今日稍晚公佈，並在週五 (8 日) 公布 12 月的非農就業報告。

疫苗消息面，英國週一正式啟動阿斯利康與牛津大學疫苗的接種計畫，英國於當地時間週一上午開始分配阿斯利康疫苗。阿斯利康 (AZN-US) 開盤漲 1.5％。

美元週一再度興起一波拋售潮，日內觸 2018 年 4 月以來低點。美元重挫同時，金價亦持續上攻。

2021 年的第一個交易週，市場將迎來美國大選的重磅消息。美國國會將在本週三 (6 日) 計算並公布選舉人團的選票結果，喬治亞州參議員決選也將在本週登場，決定最終由誰掌控美國參議院，以及 2021 年刺激措施前景。

截至台北時間週一 (4 日)22 時許：

道瓊指數下跌 59.50 點或 - 0.19%，暫報 30546.98 點

那斯達克下跌 4.46 點或 - 0.03%，暫報 12883.82 點

標普 500 指數下跌 2.70 點或 - 0.07%，暫報 3753.37 點

費半上漲 31.96 點或 1.14%，暫報 2827.46 點

台積電 ADR 上漲 2.88% 至每股 112.18 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.948%

紐約輕原油下跌 0.33% 至每桶 48.36 美元

布蘭特原油上漲 0.17% 至每桶 51.89 美元

黃金上漲 2.6% 至每盎司 1944.40 美元

美元指數下跌 0.39% 至 89.540 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 5.15％，至 742.00 美元。

特斯拉最新公布 2020 年度交車量達到 49.955 萬輛，年增 36%，雖然表現佳，仍略低於馬斯克先前預期的 50 萬輛。特斯拉第 4 季交車量則為 18.57 萬輛，刷新歷史紀錄。

麥哲倫健康公司 (MGLN-US) 早盤上漲 12.23％，至 92.97 美元。

美國健康保險巨頭 Centene 週一 (4 日) 宣布以 22 億美元價格收購麥哲倫健康公司，助其擴大行動健康平台，預計交易於下半年完成。

兩家公司聲明指出，Centene 將以每股 95 美元價格進行收購，較麥哲倫健康公司上週四 (31 日) 收盤價溢價 15%。

Roku(ROKU-US) 早盤上漲 0.75％，至 334.50 美元。

《華爾街日報》引述知情人士報導，串流機上盒供應商 Roku 正在與短影音串流平台 Quibi 就收購後者內容權利進行談判。一旦談判順利，Roku 有機會獲得一系列獨家內容，有助於該公司向影視內容領域拓展。

每日關鍵經濟數據：

美國 12 月 Markit 製造業 PMI 終值報 57.1，預期 56.3，前值 56.5

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月營建支出月增率，預期 1.0%，前值 1.3%

藍線：美國 Markit 服務業 PMI，綠線：美國 Markit 製造業 PMI，紅線：花旗經濟驚奇指數 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Invesco 多重資產基金經理 Sebastian Mackay 表示：「我們正在經歷新一輪封鎖措施，這在一定程度上限制了經濟活動，但我們可以從疫情中看到，製造業活動往往維持強勁狀態。」Mackay 認為，週一公布的美國製造業 PMI 可能維持強勁，預示經濟正在復甦。

法國巴黎資產管理 (BNP Paribas Asset Management) 亞太多重資產量化解決方案主管 Paul Sandhu 預計美元將持續走疲，部分原因與基礎建設及潛在刺激方案支出增加有關。

瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 大宗商品主管 Dominic Sc​​hnider 表示，宏觀面部分經濟數據為金價提供支撐，而疫情依然對歐美地區造成巨大影響。

Schnider 指出，在疫苗發揮效用情況下，最快也要等到下半年才能恢復正常狀態，代表著貨幣政策會持續寬鬆，投資人也會選擇繼續持有黃金作為避險工具。