全宇昕Q2起漲價 今年營收增幅上看15%續創高

MOSFET 廠全宇昕 (6651-TE) 預計 2 月上旬掛牌上櫃，董事長李建慶指出，由於晶圓代工產能持續緊張，導致成本上揚，預計第二季前將成本轉嫁給客戶，全年在網通產品帶動下，營運持續成長，法人估，全宇昕今年營收年增 15%，續創新高。

全宇昕從二極體起家，近年積極跨入 MOSFET 領域， MOSFET 營收比重達 7 成，成主力產品線；去年前 11 月營收 10.72 億元，已超越 2019 年全年，創歷史新高，年增 14.94%。

總經理李徐華表示，由於疫情促使人類生活習慣改變，居家辦公及遠距教學趨勢興起，家用網路、伺服器需求激增，也帶動相關 MOSFET 銷售熱絡，加上 5G 裝置的功率消耗增加，對 MOSFET 需求也提升，以 POE 設備來看，過去僅需使用 1 顆 MOSFET，現今則需要 3-4 顆，數量較以往倍增。

展望明年，李徐華認為，三大產品線網通、顯示器與直流風扇展望皆正向，尤其看好網通產品在大環境帶動下，業績將有顯著成長，看好明年營收續創新高。

產能方面，全宇昕主要在台系晶圓代工廠投片，近期由於代工夥伴產能吃緊，已調漲代工價格，全宇昕也預計在第二季前將成本轉嫁給客戶，漲幅約 5-15%。

全宇昕 2019 年營收 10.1 億元，稅後純益 0.93 億元，每股稅後純益 3.26 元，去年前三季營收 8.47 億元，稅後純益 0.76 億元，每股稅後純益 2.67 元；全宇昕去年前三季營收以 MOSFET 為主，比重達 73%，BJT 16%，二極體 9%，其他穩壓器約 2%。