今年手機生產量估年增9% 華為市占率將跌出前三大

市調機構 TrendForce 出具最新報告指出，全球智慧型手機產業可望隨著生活型態回穩而回溫，及新興市場的需求支撐，預估全年生產總量將成長至 13.6 億支，年增 9%，不過華為持續受到禁令影響，市佔率將跌出全球第三大。

TrendForce 表示，去年全球智慧型手機市場受到疫情衝擊，生產總量僅 12.5 億支，年減 11%，為歷年來最大衰退幅度；今年隨著生活型態回溫、週期性換機需求，以及新興市場需求，預估全球生產總量將成長至 13.6 億支，年增 9%。

從品牌排名來看，TrendForce 指出，去年全球前六大品牌排名依序為三星 (Samsung)、蘋果 (Apple)、華為 (Huawei)、小米 (Xiaomi)、OPPO 及 Vivo；今年華為生產表現將受禁令與旗下品牌榮耀 (Honor) 影響，市佔率受到衝擊，估華為將跌出全球前六大，全球排名將分別為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo 以及 Transsion，且市占率涵蓋近 8 成。

TrendForce 表示，2021 年開始，榮耀將正式自華為拆分而出，新榮耀的成立將使多年經營榮耀品牌得以續存，但褪去華為光環後，消費者是否依舊買單仍待觀察；另一方面，倘若後續華為禁令解除，則將與新榮耀同列競爭關係，屆時華為將難以回到昔日市占規模。

5G 手機方面，TrendForce 認為，去年中國政府積極推動 5G 商轉，帶動全球 5G 智慧型手機生產總量約達 2.4 億支，滲透率 19%，今年市場將持續圍繞 5G 話題，隨著各國陸續恢復 5G 建設，行動處理器大廠也相繼推出中低階 5G 晶片，預估全球 5G 智慧型手機生產總量約 5 億支，滲透率將快速提升至 37%。

TrendForce 提到，基於疫情可望緩解的樂觀假設，今年各項終端產品，包含伺服器、智慧型手機、筆電等出貨量皆較去年成長，以智慧型手機為例，PMIC、CIS 等因應產品需求，單機使用量皆成倍數增加，近日晶圓代工大廠中芯 (SMIC) 再被列入實體管制清單，將導致目前晶圓代工產能更加緊缺。