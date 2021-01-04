欣陸投控旗下大陸建設與厚生集團揮軍美國舊金山地產市場

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設繼馬來西亞吉隆坡酒店式公寓開發案後，首度揮軍美國市場，並與厚生集團 (2107-TW) 及當地開發商合作，推出逾 100 億元舊金山地產大案「尚芮公寓 SERIF」，公開銷售一個月內，留給台灣的可銷售戶 36 戶已售出 4 成。

「尚芮公寓 SERIF」為地上 12 層、地下 2 層的複合多功能用途大樓，東側住宅規劃 242 戶，已在 2018 年 12 月開工，預計今 (2021) 年 7 月完工，以實坪制規劃 11-35 坪作為套房及 1-2 房住家使用，「尚芮公寓 SERIF」西側部分並與 Sydell Group 飯店集團合作，採用創意商店共享的模式進行複合式開發，將規劃有 236 間客房的飯店。

近年來專注高端住宅開發的大陸建設，陸續與 KPF、Cesar Pelli、Richard Meier、Antonio Citterio、Benedetta Tagliabue 等國際建築大師合作，在全台完成多項地標級建案，累積的品牌能量已陸續發酵，以專業實力穩站台灣市場後，大陸建設將視角擴展至國際，期待以前瞻、創新的美學建築，吸引世界注目與肯定！

大陸建設董事長張良吉表示，堅持不複製任何作品是大陸建設的企業哲學之一，此次進軍美國投資首案，由大陸建設與厚生集團共同投資，與位於舊金山當地的開發商 L37 PARTNERS 採聯合開發方式進行開發，總投資金額約 4 億美元 (依目前匯率兌換約新台幣一百一十五億元，含銀行融資），為舊金山創造具國際視野的街廓風貌，同時在舊金山的心臟地帶提供一個嶄新的生活場域與細緻的生活體驗。

此外，大陸建設擁有與飯店結盟的實務經驗，包括與愛馬仕御用建築團隊法國 RDAI 及寒舍集團攜手打造的台北知名飯店寓邸「琢豐」，躍升全台飯店宅規劃首席；跨足高雄首案，則與日本大和房屋集團共同合作，於高雄亞灣區引進大倉日航酒店進駐，以純正日系飯店共構宅「和陸寓邸」。

大陸建設本次合作的 Sydell Group 飯店集團，事業版圖遍及全美，包括紐約、洛杉磯、華盛頓、芝加哥、邁阿密等各大城市都有其佈局，旗下奢華酒店品牌 NOMAD 更與 Soho House&Co 於倫敦攜手推出極具創意的國際級酒店「NED」，備受各界讚譽，接連收穫成功果實的 Sydell Group 也成為目前美國最具規模與知名度的飯店集團之一。