歐元區12月製造業PMI終值略下修至55.2 仍創31個月來新高

根據 IHS Markit 最新的數據顯示，歐元區 2020 年 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值略為下修至 55.2，不過仍創 31 個月來新高，德國再次成為此次推升的主要力量。

數據顯示，經季節調整後，歐元區 12 月製造業 PMI 終值為 55.2，低於初值的 55.5，高於 11 月的 53.8，連續六個月成長，並創下自 2018 年 5 月以來新高。

成長主要由德國所帶動，德國的製造業活動增長創下近三年來新高。德國 12 月製造業 PMI 為 58.3，略低於初值的 58.6，高於 11 月的 57.8，創下 34 個月來新高。

此外，數據的成長也反映出英國企業在脫歐前夕的搶貨現象，相關庫存需求出現暫時性的暴增。

隨著歐洲各國政府持續努力應對新冠肺炎疫情，商業活動情況有所改善。最新限制主要針對酒吧和飯店等服務業，製造業有機會持續發展，與初期的巨大蕭條相比，經濟的下滑略微縮限。

IHS Markit 的經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區製造業在 2020 年末表現出令人鼓舞的強勁表現。不過，儘管如此，確診病例數仍持續增加可能意味著經濟在短期內仍然面臨挑戰，相關成長也因此受到限制。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 表示， 2020 年是嚴峻的一年，歐盟委員會預估，今年歐元區的經濟將萎縮 7.8%，明年則將成長 4.2%。

Gentiloni 指出，特別是德國和荷蘭，已採取新的防疫限制措施，恐在短期內抑制國內需求，此外，對於即將到來的冬天，不確定性仍然存在，總體來說，可以期待明年第一季出現復甦的跡象，但是仍然伴隨很高的風險。