〈2021美股展望〉美股2000年泡沫重演？看多分析師：最壞情況預計只會回調15%

美股再創新高之際，分析師也開始居高思危。BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 認為，過去 6 個月的美股走勢，猶如 2000 年網路泡沫重新複製，但他認為投資人不必因此過於擔心。

Emanuel 周二 (29 日) 表示，美股市場參與程度與 2000 年相當，甚至更高，這將估值推到了與 2000 年相當的水準。

但他認為，當前的背景與 20 年前已大不相同。「這是一個完全不同的利率環境，在場邊有很多現金。」

Emanuel 指出，這並非最重要的，更可靠的是，經濟正在等待加速，這預計會在 2021 年於全球範圍內發生。

Emanuel 認為，在股市走高之下，可能發生的最糟糕的事情，是回調 10 至 15%。可能會促使股市回落的因素，預計與疫苗及其分發有關，不過他相信，回調只是暫時性的。

他說：「我們並沒有看到任何不利的情況。」「考慮到貨幣政策和現在的財政調整，以及收入加速增長的背景，我們認為這將是個買入機會。」

Emanuel 預計，經濟敏感型股票會是 2021 年的贏家，其中金融股位列榜首，從而幫助標普 500 指數在明年底前攻上 4000 關卡。