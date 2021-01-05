【Wen姐筆記】外資接好接滿？台指淨空萬口！萬5山頭防震

2021 年開紅盤，果然如內資大咖先行擬好的劇本，外資收假歸隊回補，外資大買超現貨 247 億元，投信則出脫 14 億元。不過長紅也引來融資大增，融資餘額攀上 1902 億元，同時還有不尋常的訊號則是外資在台指期的淨空單攀上 1 萬口! 加權指數昨日以 14902 點作收，成交值放大至 3495 億元。台股 15000 點新里程碑近在眼前，不過山頭愈高，震盪恐更大! 關鍵密碼為 14777、14823、14888 點。

台股多頭如急行軍，本波直攻 15000 山頭，只要守穩 14777 點，多方多方都還有攻頂企圖。14800 點北方哨站為 14823 點，至 14900 點關前，還有 14853 補給站，14900 點兩端哨站為 14888 與 14921 點，如能站穩 14949 即可起腳射門 15000 點! 15000 點兩端哨站為 14983 與 15020 點。

但如 14777 點未能挺住，需提防回測 14747 與 14700 點關卡，兩端哨站為 14683 與 14720 點，不宜棄守，否則元月行情恐生變。短多控盤位置墊高至 14666 點，如棄守本波攻勢需提防告一段落，恐回測 14633 與 14600 點城池，14600 點護城河為 14588 點，最後防線為 14555 點，如棄守需提防攻勢減弱，有回測 14500 點可能，14500 點兩端哨站為 14488 與 14520 點。

台股昨日多方氣盛，電子 4 王齊步走，台積電與聯發科雙雙改寫新高價，鴻海也勇闖百元關卡，連大立光都力圖振作，力拚站回月線。傳產部分，航海王續飆，其他原物料相關族群也持續升溫，再度營造出燈光美氣氛佳的氛圍。不過從盤後籌碼觀察，外資的萬口淨空單仍是黃燈訊號，雖然外資大舉買超現貨同時也在台指期進行避險，仍屬正常手法，不過現貨與期貨不同調，也意味外資還是有防震心態。

總之，再次提醒投資人，股市平安符為人多的地方不要去，尤其是高檔爆量長黑，以及留下長上影線個股，貿然搶進得提防住進套房! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)