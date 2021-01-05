柏承昆山HDI製程滿載到1月 春節不停工

PCB 廠柏承 (6141-TW) 2020 年下半年以來昆山廠 HDI 製程滿載，公司初估 2020 年 12 月營收因接單滿載，單月營收將優於 11 月的 3.07 億元表現，同時，HDI 訂單湧入，1 月產能也全部被預訂，2 月春節假期昆山廠將不停工，採輪班生產繼續產出。

柏承江蘇昆山廠 HDI 產能全開，目前每月出貨量達 35 萬呎，主要訂單來自大陸品牌手機廠，第四季以來大陸手機新機火力全開搶食 5G 通訊商機，讓柏承昆山廠淡季不淡，接單一直滿到今年的 1 月。

此狀況主要是市場上對 HDI 需求不輟，且柏承又有新客戶加持，估柏承第四季營收將不降反升，還將超越第三季的 9.29 億元營收。

柏承 2020 年第三季稅後純益 1.2 億元，每股純益 0.93 元，前三季稅後純益為 1.77 億元，年增 35.72%，每股純益 1.37 元。

柏承江蘇昆山廠供應 HDI、軟硬結合板供應給耳機、新手機客戶，訂單穩定，營收占比 70% 以上，從接單來看，柏承 2020 年第三、四季單月營收都能維持在 3 億元以上。

柏承昆山廠股本人民幣 3 億元，已規劃在中國上市，該廠擁有高密度連接板 (HDI) 製程，最高製程達 4 階雷射，月出貨量達每月 35 萬呎，目前客戶包括耳機、中國大陸品牌手機。

柏承目前產線包括台灣桃園、江蘇昆山廠，其中昆山廠規劃在中國掛牌，另外規劃在南通廬山投資設立新 PCB 廠，2020 年 5 月開始動工，分兩期規劃，產能將分期在 2021 年 9 月開出。

柏承估，新建的江蘇南通廠產能將分期在 2021 年 9 月起開出，為掌握訂單來源，昆山廠積極引進手機板、軟硬結合板新客戶，由昆山廠先承接，未來進一步移交南通廠認證。