〈焦點股〉PCB廠淡季不淡 南電股價攀逾13年新高

ABF 載板大廠南電 (8046-TW) 受惠 ABF、BT 載板需求強勁，12 月營收再度改寫 9 年多來新高，全年達 385 億元改寫歷史次高。南電昨天亮燈漲停站上 200 元大關，今 (5) 日盤中壓回後又攻高，一度大漲 7%，創逾 13 年來新高，此外，欣興 (3037-TW)、敬鵬 (2355-TW)、柏承 (6141-TW) 等 PCB 族群漲勢也不俗。

南電近期受惠遠距教學、宅經濟與 5G 建置，ABF 載板供不應求，銷售單價也不斷上漲，加上 ABF 載板產能順利轉換，推升南電去年營收季季高目標達陣。南電今年持續擴充 ABF 載板新產能，預計首季可開出，法人估，今年業績仍可望季季高，擴廠資本支出約 70-80 億元。

南電股價自去年 10 月底走強，2 個月來已翻倍，三大法人持續偏多操作，累計近 5 個交易日買超 11227 張。今日表現為 ABF 載板三雄中最強，儘管盤中走勢震盪、一度翻黑，但多方隨即表態，帶動股價上攻，一度來到漲逾 7%，來到 216.5 元，創逾 13 年來新高。

全球第二大汽車板廠敬鵬受惠車市暢旺，加上電動車需求逐漸攀升，11、12 月產能利用率維持在 8 成之上高檔水準，法人看好，敬鵬第四季在訂單與出貨挹注下，獲利將較第三季跳升，全年將維持獲利。展望 2021 年首季，敬鵬也將因疫苗研發有成激勵，扭轉過去淡季出貨下滑的頹勢，可望淡季不淡。

敬鵬昨天放量攻上漲停後，今天也持續大漲近 8%，最高來到 37.85 元，創近 1 年半新高。PCB 族群連 2 日獲得買盤青睞，包括燿華、柏承、欣興、嘉聯益等多檔也有 1-3% 的漲幅。

柏承昆山廠去年下半年以來 HDI 製程滿載，公司初估，12 月營收因接單暢旺，單月營收將優於 11 月的 3.07 億元表現，同時，HDI 訂單持續湧入，1 月產能也全部被預訂，2 月春節假期昆山廠將不停工，採輪班生產繼續產出。