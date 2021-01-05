永豐APIs構築場景金融版圖 B2C交易突破62億元、連年倍增

各家銀行積極打造金融生態圈，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行建構的「永豐 APIs」平台也繳出好成績，截至去 (2020) 年前 11 月，透過永豐 APIs 累積交易逾 155 萬筆，收付與繳費等交易金額突破 62 億元、連續二年倍增，讓銀行與各類型企業的服務透過金融科技更加緊密合作。

永豐金指出，「永豐 APIs」平台支援消費支付、生活繳費、身分認證與開放銀行等四大面向的 B2C 應用，迄今已有逾千家企業加入此平台，攜手提供便利的金融服務。

永豐銀行表示，四大面向 API 應用中，以消費支付 API 應用筆數及金額為大宗；身分認證 API 則結合網路銀行會員、帳戶存戶、信用卡戶等多元的驗證方式，應用於數位開戶、自動扣繳或連結電子支付帳戶等場景，平均每月驗證逾 1 萬人次，其中，數位帳戶開戶及帳號連結 LINE Pay Money 使用次數最多。

而為了進一步拓展金融生態圈理念，目前已廣泛運用於零售、網購、物業管理、電子支付與慈善醫療等產業，未來盼有更多的跨業合作，提供無所不在的金融服務。

其中，為落實企業社會責任 (CSR)，永豐銀行將永豐 APIs 推廣至公益團體，於去年 6 月攜手「好心肝基金會」合作推出線上捐款平台；永豐銀行表示，傳統捐款模式多數採用紙本授權扣款或臨櫃現金捐款，需有帳務人員處理款項核銷，藉由 API 串接整合行內多元支付方式，降低公益機構介接多元線上捐款系統門檻，且大幅減少人工流程，透過線上無紙化捐款服務響應環保理念，拉近民眾與善的距離，建構民眾、公益團體及銀行的三贏局面。

此外，為提供更完善的企業收款及交易查詢管理服務，去年 12 月起，推出 B2B 應用的企業收付 API，可將收款功能及資訊整合於企業內部帳務系統或 ERP 系統 (Enterprise Resource Planning)，免申請企業網路銀行即可查詢收款帳戶的餘額、定存與交易入帳明細等功能，即時掌握帳務與資金動態。