天馬預估第6代軟性AMOLED廠房2022第一季投產

周二 (5 日) 陸媒報導指出，中國面板大廠天馬在廈門興建的第 6 代軟性 AMOLED 廠房計劃於上半年施工完成。而天馬董事會秘書鍾健升透露今年下半年廠房設備將移入，並於 2022 年春節後投產。

2019 年 8 月，天馬與廈門火炬高新區管委會簽訂投資合作框架協議，將總投資 480 億人民幣的第 6 代軟性 AMOLED 生產線項目落腳在廈門火炬高新區。

而在該項目開始量產後，將拉動現有電氣硝子、弘信等相關供應鏈增產，並促進上游 IC 設計、發光材料、光阻劑、高階裝備等等供應鏈進駐，強化廈門地區面板業實力。

天馬第 6 代軟性 AMOLED 生產線是目前中國體量最大、全球最先進的軟性 AMOLED 單一工廠。產品定位於軟性 AMOLED 技術的中小尺吋產品螢幕，主要應用在智慧手機、智慧穿戴、車載顯示等軟性應用面板領域。

(圖片: AFP)

另一方面，耗資 465 億人民幣，京東方重慶第 6 代 AMOLED 生產線項目也預計在今年底投產。該項目建築總面積 96 萬平方公尺，已於 2020 年 7 月完成主體建築興建，目前各類高精密設備正在移入廠房。

該廠總產能規劃為每月 4.8 萬片玻璃基板，尺寸為 1500mm×1850mm，產品主要應用於智慧手機、車載顯示及可折疊 NB 等軟性面板產品，預計 2021 年投產。

