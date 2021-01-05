台股尾盤急拉站上萬五大關續寫新高 三大法人聯手買超39.96億元

美股四大指數周一收跌，但台股今 (5) 日震盪走高，權王台積電尾盤急拉，連續 4 個交易日寫下新天價，鴻海、台達電也強勢助攻，帶動加權指數漲近百點，收在 15000 點整數關卡，續寫歷史新高，成交值爆出 3471 億元，三大法人聯手買超 39.96 億元。

觀察籌碼面，外資昨天歸隊大買 247 億元後，今天再加碼買超 26.54 億元，呈連四買；投信轉為買超 5.67 億元；自營商同步買超 7.74 億元，三大法人合計買超 39.96 億元。

台積電今日續寫天價，尾盤股價急拉收最高 542 元，漲幅達 1.1%；晶圓代工廠聯電盤中一路壓盤，但終場前也陸續湧入買單，帶動股價翻紅，漲 1.7%，收全日最高 46.35 元。；台達電獲外資看好持續加碼，目標價甚至喊出 400 元，台達電終場帶量勁揚逾 4%，收 276.5 元。

鴻海近來股價漲勢凌厲，繼昨天放量大漲逾 8% 後，今天開盤直接衝破百元大關，最高來到 105 元，終場漲逾 4%，收 104 元，續創 2017 年 11 月底以來的新高，市值來到 1.44 兆元。不過，台塑、台化等傳產股偏弱，跌逾 1%，大立光、和碩、聯詠、可成、環球晶、智邦等電子族群也遭到調節。

IC 設計股表現亮眼，AISC 廠創意、世芯 - KY 強漲逾 6%，鈺太、晶相光同步亮燈漲停，千金股祥碩、信驊也有 4% 以上的漲幅。電動車概念股仍吸引資金進駐，英利 - KY、明泰及同致同步亮燈漲停，和大盤中也逼近漲停價。