大立光12月營收跌破50億元創5個月新低 1月淡季營收續降

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 2020 年 12 月營收為 49.11 億元，月減 6.35%，創 5 個月以來新低，年減 3.7%，大立光 2020 年全年營收為 559.44 億元，年減 7.9%，進入第一季傳統淡季後，預估 1 月拉貨動能將低於 12 月，不過客戶新設計持續開發中。

大立光 2020 年第四季營收為 152.93 億元，為 2020 年營收最高的一季，季增 3.42%，年減 16.69%。

大立光 2020 年 12 月出貨產品結構以 1000 萬畫素產品為多數，與 11 月的出貨結構相同，其中 1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品占比在 10- 20%。

大立光 2020 年第四季營運看法保守，執行長林恩平法說上表示，大立光單一客戶高階手機鏡頭產品第三季完全喊停，影響第四季營運。

證券分析師黃漢成指出，大立光主要客戶之一取消訂單，使大立光連續 4 個月營收只能維持在 50-52 億元水準，12 月營收更跌破 50 億元大關，淡季營收下滑壓力大，今年第一季面臨工作天數減少，營收可能將低於去年同期。

證券分析師張陳浩則指出，就目前的大立光基本面營運來看，尚未見有利的利基產品或客戶端好消息。

大立光 2020 年第三季營稅後純益為 58.68 億元，季增 17.62%，年減 31.49%，單季每股純益為 43.74 元。前三季稅後純益為 175.77 億元，年減 12.86%，每股純益為 131.03 元。