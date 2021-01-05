台積電甩尾續寫新天價 市值衝破14兆元同創高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 受惠外資上調目標價至衝破 600 元關卡，法說會前買盤積極卡位，今 (5) 日股價拉尾盤，收在 542 元，續寫歷史新天價，也是連續 4 日改寫收盤新高，市值突破 14 兆元大關、達到 14.05 兆元，同寫新猷。

在法說會前夕，美系外資與歐系外資搶先出具報告，看好台積電將釋出利多消息。歐系外資認為，全球 5G 手機出貨量上看 5.28 億支，遠優於市場預期，加上囊括蘋果多筆大單、超微市占率提升，及獲 英特爾外包訂單等，將推升台積電明年營運動能，目標價由 500 元大幅調升至 630 元。

美系外資則認為，台積電今年第一季營運可望淡季不淡，且在擴大投入先進製程下，今年資本支出拉高至 200 億美元之上，且英特爾可望在 2022 年底採用 3 奈米製程、高通回歸等利多因素挹注下，看好營運成長動能，目標價也從 570 元大幅上調至 620 元。

此外，據報導，為分散地緣政治因素等風險，在日本經濟產業省極力邀請下，傳出台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠。

台積電將於下周四 (14 日) 召開法說，外資預期，台積電第四季獲利可望創單季新高，今年第一季將淡季不淡，延續去年第四季旺季需求。