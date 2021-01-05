美食-KY年節活動拚持平去年 看好今年營運回穩

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (5) 日發表 85 度 C 春節禮盒，價格帶落於 150-499 元，目標全台銷售上看 6.7 萬盒，與去年同期持平，加上攜手 Hello Kitty、My Melody 人氣肖像推滿額加價購，估全檔期業績上看 2800 萬元，挹注第一季比現，展望後市，美食認為，隨著各國疫苗陸續上路，今年營收可望恢復成長。

85 度 C 今年共推出 9 款年節禮盒，較去年減少 1 款，價格帶較去年 150-518 元略下修至 150-499 元，力拚以更高 CP 值的價格吸引來客，而在減少禮盒款式後，也可提升成本效益。

同時，85 度 C 此次導入 Hello Kitty、My Melody 滿額加價購，預計加價購業績可望自去年同期 900 萬元成長至 1240 萬元，年增逾 30%，再加上禮盒銷售估可達 1600 萬元，全檔期將可望挹注第一季營運 2600 萬元。

美食說明，85 度 C 在中國、美國市場的門市人氣持續回升中，儘管疫情反覆，但搭配各國疫苗陸續上路，營收恢復的力道值得期待，在中國正持續拉開與競爭對手的差距，提升會員黏著度並擴大會員量體。