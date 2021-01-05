〈永大經營權之爭〉2/8股臨會解任獨董 大股東日立提名輔大副教授謝志鴻

電梯大廠永大 (1507-TW) 獨董黃福雄向主管機關申請 2 月 8 日召開股東臨時會，提案解任陳世洋獨董資格，並補選一席獨立董事，永大大股東日立今 (5) 日宣布，提名輔仁大學法律系副教授謝志鴻為獨董候選人。

台灣日立表示，謝志鴻最高學歷為政治大學法學博士，現為輔仁大學法律學系副教授，曾任輔仁大學法律學院副院長，也在日本早稻田大學完成法學博士課程。

台灣日立指出，謝志鴻專注於經濟刑法研究領域，可憑藉學術素養提升公司內部控管機制，並強化法遵制度。謝志鴻目前也擔任三陽工業、國喬石化獨立董事，可期助益永大董事會公司治理精神並監督公司健全營運。

永大獨董黃福雄認為，另一獨董陳世洋逾越審計委員會職權，執意通過股利配發案，違反獨立董事權責，為避免今年股利分配案事件再度上演，因此向證交所、金管會等主管機關遞件申請 2 月召開股東臨時會，提案解任陳世洋獨董資格。

永大前年掀起經營權之爭，泛寶佳集團持股超過 3 成，在董事會握 2 席董事、2 席獨董，永大最大單一股東則為 2 席董事、1 席獨董，並積極爭取過半席次，10 月中砸 30 億元加碼永大股票，持股比 51.1%。