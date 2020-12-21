〈永大經營權之爭〉獨董黃福雄提案 明年2月股臨會解任陳世洋

電梯大廠永大 (1507-TW) 獨董黃福雄今 (21) 日表示，由於另一獨董陳世洋逾越審計委員會職權，執意通過股利配發案，今日向證交所、金管會等主管機會遞件申請明年 2 月召開股東臨時會，提案解任陳世洋獨董資格，對此，永大也發出聲明回應，兩位獨董意見相佐引發誤解，公司表示遺憾。

永大去年掀起經營權之爭，泛寶佳集團持股超過 3 成，在董事會握有 4 席董事 (2 席董事 2 席獨董)，而永大最大單一股東日立則積極爭取過半席次，目前僅 3 席 ( 2 席董事 1 席獨董)，並在 10 月中宣布，砸 30 億元加碼永大股票，持股比 51.1%，市場解讀，此時黃福雄提案解任陳世洋，日立是要試圖翻盤拿下經營權。

黃福雄指出，股利發放流程是董事會先通過後，再由股東會常會確認，不過永大 108 年度股利發放流程，今年 3 月 25 日董事會討論股利，以 4 比 4 不通過、決定延議，後續陳世洋召開審計委員會，強行通過股利分配建議案；不過 4 月中董事會仍以 4 比 4 不通過股利案，直到董事許瑞鈞請辭，4 月 28 日公司再度召開董事會，最後以 4 比 3 通過 2.2 元股利案。

黃福雄認為，陳世洋擔任獨董期間杯葛董事會決議，並逾越審計委員會職權，執意作成股利配發建議案，違反獨立董事權責，為避免今年股利分配案事件再度上演，因此將於明年 2 月召開股臨會，由全體股東決議是否解任陳世洋獨董一職，及補選一名獨董。

永大則發聲明指出，對於獨董黃福雄今日召開記者會內容，不便評論；陳世洋獨董對公司多所貢獻，黃福雄獨董在專業法律背景下提出許多寶貴意見，然兩位獨董因意見相佐引發誤解，公司表示遺憾，也期盼各位股東及董事能放下過往，共同展望永大未來，並支持公司經營團隊，為公司、股東及員工謀求最大利益。