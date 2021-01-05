基士德- KY去年第四季營收6.03億元創新高 年增8.32%

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW)，今 (5) 日公布 2020 年 12 月營收為 1.99 億元，月減 5.25%，年增 2.6%，2020 年第四季營收 6.03 億元，創單季新高，季增 20.36%，年增 8.32%，2020 年營收為 18.47 億元，年減 7.3%。

基士德 - KY 主管表示，2020 年第四季擺脫前一季中國大陸洪水影響，交貨順暢，各月營收維持高檔，2020 年全年營收逐季成長，第一季營收 2.49 億元，第二季達 4.94 億元，第三季再成長至 5.01 億元，第四季則成長到 6.03 億元並創新高。

基士德 - KY 累計 2020 年前三季稅後純益為 1.32 億元，年減 22.6%，每股純益為 3.92 元。

基士德 - KY 現有江蘇揚州廣陵廠，為在中國市場設計的最早生產線，使用超過 20 年，最近由於廣陵區城區擴大因此必須遷移，基士德擬在揚州槐泗鎮購入 23 畝的土地建廠。同時，基士德在浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，已在 10 月動工，投資金額 為 3.5 億元，預計於 2022 年將完工投產。

基士德 - KY 現有江蘇揚州廣陵廠，為在中國市場設計的最早生產線，使用超過 20 年，最近由於廣陵區城區擴大因此必須遷移，基士德擬在揚州槐泗鎮購入 23 畝的土地建廠。同時，基士德在浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，並在 2020 年 10 月動工，投資金額 為 3.5 億元，預計於 2022 年將完工投產。