〈美股盤前要聞〉今年首個交易日大跌後 美股期貨回升

新冠肺炎疫情持續於全球傳播、政治不確定性仍在,美國新冠肺炎住院人數創下新高,使美股四大指數昨日集體收黑。週二 (5 日) 美股期貨有所回升。

1. 美股期貨回升

在全球新冠肺炎病例數持續激增,且美國喬治亞州即將舉辦參議員決選的情形下,道瓊工業指數昨下跌 382.59 點,收於 30,223.89 點。美股期貨於週二 (5 日) 靠穩,道瓊期貨漲 0.28%,標普 500 期貨漲 0.31%,那斯達克 100 期貨漲 0.31%。

喬治亞州的選舉將會決定哪個政黨控制美國參議院,並可能對下任總統拜登 (Joe Biden) 新任期如何展開有著決定性影響。而目前結果可能會有利於民主黨。沃頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 預估,如果民主黨獲勝,可能會引發道指 5% 至 10% 的回調。

包括美國商會 (U.S. Chamber of Commerce)、商業圓桌會議 (Business Roundtable)、美國全國製造商協會 (National Association of Manufacturers) 和紐約市夥伴關係組織 (Partnership for NewYork City) 在內的商業團體,周一分別發表聲明,呼籲停止阻撓和延遲確認大選結果。

國會預計將在周三正式確認大選結果。目前已有至少 12 名共和黨參議員表示,要加入眾議院同僚,拒絕接受幾個爭奪激烈州的大選計票結果,川普一直宣稱選票舞弊造成了他的敗選。

2. 紐交所突宣布取消中國三大電信下市計畫

紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) 在上週宣布遵守中企下市的行政命令後,週一 (4 日) 翻轉決策,表示不再考慮將中國三大電信商下市,消息傳出後,三家電信商在港股掛牌的股價皆大漲逾 7%。

NYSE 週一晚間表示,在與美國外國資產控制室 (OFAC) 等有關監管機構進一步磋商後,決定取消中國移動 (CHL-US)、中國電信 (CHA-US) 與中國聯通 (CHU-US) 的下市計畫。

NSYE 於去年 12 月 31 日曾宣布將撤除三家中國電信商的美國存託憑證,以遵守美國總統川普 11 月簽署的行政命令,該命令試圖禁止美國企業和投資人投資川普政府聲稱與中國軍隊有關的中國企業。

3. Moderna 大幅上調今年疫苗產量

Moderna (MRNA-US) 週一 (4 日) 宣布上調 2021 年全年疫苗產量,將生產至少 6 億劑新冠肺炎疫苗,目標年底上看 10 億劑,較先前預估產量提高近 2 成,消息傳出後, Moderna 週一股價大漲逾 6%。

此前,Moderna 預估今年疫苗產量約為 5 億劑,Moderna 週一發表聲明表示,公司正在「持續投資設備並擴編員工」來生產疫苗,疫苗產量目標至少提高 1 億劑。

Moderna 疫苗目前已通過美國和加拿大的緊急使用權,而歐洲的緊急使用權申請有望在近日內獲得歐洲監管機構批准。

Moderna 疫苗迄今為止已向美國提供 1800 萬劑疫苗,大致符合其去年宣布的 2000 萬劑目標。美國已加碼訂購 2 億劑疫苗,並還有額外 3 億劑疫苗的採購權。

4. 英首相強生宣布「英格蘭全境封鎖」

英國新冠變種病毒流竄,疫情持續失控,英國首相強生 (Boris Johnson) 週一 (4 日) 宣布,英格蘭進入「全境封鎖」狀態。

英國的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情急速升溫,變種病毒傳染力增加 70%,英國第四級防疫警戒區持續擴大,超過四分之三的英國人生活在第四級警戒區之下。

英國首相強生週一宣布,英國正在實施全境封鎖狀態,希望這一措施足夠強大,以遏制傳染性極強的新冠變種病毒,預計封鎖時間至少將持續到 2 月中旬。強生於最新聲明中表示,在大多數情況下,國小、中學和大學生將轉向遠距網路學習。

據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University),迄今為止,英國累計有超過 260 萬例確診病例,超過 7.5 萬例死亡案例,週一英國單日通報 58,784 例新增確診,已連續 7 天超過 5 萬例。

5. 郭明錤看好蘋概股 新品 AirTags 可望推出

天風國際分析師郭明錤最新預期蘋概股今年第一季股價將出現一波反彈行情,主要在於 Apple 會計年度第一季的數據表現有機會優於預期。同時今年 Apple 有機會推出市場期待已久的 AR 設備 AirTags 物品追蹤器以及其他新產品。

郭明錤認為 Apple 業績將受惠於優於預期的產品需求、iPhone 產品組合改善、與中國出貨恢復成長等。而這優於預期的結果,可望降低市場對 Apple 硬體產品在今年上半年庫存修正的疑慮,蘋概股將能受惠。

郭明錤指稱以蘋概股股價漲幅來看,在去年第四季相對於全球市場是表現相對落後,主要在於預期 AirPods 2021 年出貨增長速度不如預期,以及中國廠間擴大競爭的影響。

但這利空已反應,考量到透過從海外競商取得訂單成長的展望不變與陸廠垂直整合帶來的長期競爭優勢,他們預測 Apple 優於預期的 2021 會計年度第一季財報可望推升近期 A 股 Apple 供應鏈股價。