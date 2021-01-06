花旗調升美光評級 台積電ADR領軍費半登新高 

週二 (5 日) 美光、台積電 ADR 領軍晶片股大漲，費半指數樂漲近 2%，收至 2,837.17 點，登上歷史新高紀錄。

台積電 ADR (TSM-US) 延續昨日漲勢，股價衝至每股 112.77 美元，再度刷下歷史新高紀錄。花旗將記憶體晶片大廠美光升評至「買入」後，美光 (MU-US) 週二大漲逾 4%，收至每股 77.26 美元，帶動晶片股大漲，費半登歷史新高。

花旗分析師 Christopher Danely 週二在給客戶的一份報告中寫道：「在經歷了 2020 年的錯誤開端後，鑒於 2017 年以來最大的供需失衡，我們預計 DRAM 價格將從 2021 年第一季開始維持上行趨勢。」

Christopher Danely 稱，雖然美光過去兩個月出現令人印象深刻的 40% 升幅，相信該股有很大的上漲空間，因為 DRAM 上漲通常持續兩年，供應 / 需求似乎至少在明年是有利的。

花旗分析師將美光的股票評級連升兩等，自「賣出」評級跳升至「買入」，將美光目標價從每股 35 美元上調至 100 美元。多家華爾街分析師也對美光等半導體類股持正面看待。

富國銀行去年 12 月發布報告，將美光目標價格從 85 美元上調至 100 美元，稱美光是 2021 年半導體股票的首選。

瑞穗晶片分析師 Vijay Rakesh 去年 12 月底發布報告預測，美光有多項利多因素，包括 DRAM 價格走跌，智慧手機買氣回溫等，將其目標價從 75 美元調高至 85 美元。

由於記憶體庫存水位處於低檔、智慧手機熱賣的拉貨效應，2 大利多帶動記憶體包括 DRAM、NAND Flash、Nor Flash 等在第四季爆發一波波的漲價大潮，連帶讓全球相關記憶體類股股價暴漲。

過去三個月，隨著標準普爾 500 指數漲幅約達 9%，費城半導體指數上漲 25%，美光累計上漲 56%。

記憶體晶片大廠美光去年 12 月初上調 (截至 12 月 3 日止的) 2021 年會計年度第 1 季財測，包括營收、EPS 和毛利率，並看旺明年 DRAM 銷售。