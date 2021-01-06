法說前夕外資唱多 台積電飆上555元續寫新天價

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會前夕外資唱多，目標價相繼調升至超過 600 元，也吸引買盤積極卡位，今 (6) 日早盤股價再創高，上漲超過 2%，衝至 555 元，續寫歷史新天價，市值攀升至 14 兆 3913 億元，同寫新猷。

台積電將於下周四 (14 日) 召開法說，外資在法說會前夕紛紛出具報告，看好台積電將釋出利多消息，大舉調升目標價，上調至超過 600 元，目前外資圈目標價最高為亞系外資的 650 元。

亞系外資先前示警台積電將面臨庫存調整風險，但在台積電釋出沒有庫存調整疑慮的訊息後，亞系外資喊出四大利多，包括比特幣飆漲使相關晶片填補 iPhone A14 晶片下滑缺口、28 奈米產能利用率跳升至滿載水準、產品組合受惠需求吃緊、及第 1 季營收將優預期，目標價由 600 元上調至 650 元。

歐系外資認為，全球 5G 手機出貨量上看 5.28 億支，遠優於市場預期，加上囊括蘋果多筆大單、超微市占率提升，及獲英特爾外包訂單等，將推升台積電明年營運動能，目標價由 500 元大幅調升至 630 元。

美系外資則認為，台積電今年第一季營運可望淡季不淡，且在擴大投入先進製程下，今年資本支出拉高至 200 億美元之上，且英特爾可望在 2022 年底採用 3 奈米製程、高通回歸等利多因素挹注下，看好營運成長動能，目標價也從 570 元大幅上調至 620 元。