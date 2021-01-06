12月財新中國服務業PMI降至56.3 不如預期

周三 (6 日) 財新公布 12 月份中國服務業 PMI 56.3，預期 57.9，前期 57.8，即便中國又再度出現零星疫情，但整體服務業仍保持在擴張範圍內，且還能維持在過去 10 年來的高檔區間。

結合之前公佈的 12 月財新中國製造業 PMI，因為兩者均呈現下滑，導致財新中國綜合 PMI 也降至 55.8，較 11 月下滑 1.7 個百分點。

財新表示中國服務業需求持續擴張，去年 12 月服務業新訂單指數連續第八個月位於擴張區間，但較前兩個月漲速略為下滑。企業反映近期主要出口市場疫情捲土重來，抑制海外業務的成長。

服務業就業持續改善中，已就業市場連續第五個月保持擴張，但擴張動能減緩。同時，12 月服務業投入成本漲幅也縮小，不少企業反映，年底勞工成本和原物料價格上升，導致各項費用攀升。受此影響，企業進一步上調價格，漲價幅度創 2008 年 2 月以來新高。

另一方面，企業家對經濟前景依然樂觀，服務業經營預期指數刷新 2011 年 5 月以來的新高。業界普遍相信，疫情一旦結束，全球經濟情況將轉強，加上公司的擴張計劃，預期未來一年經營活動會有所成長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情對中國經濟的負面影響進一步降低，製造業和服務業持續復甦。預計後疫情時代的經濟恢復還能保持數個月，考慮到 2020 年上半年的低基期效應，未來半年總體經濟指標年率將更為強勁。

