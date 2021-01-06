農曆年前客戶提前擴大下單 精元本月出貨旺

鍵盤廠精元 (2387-TW) 表示，筆電需求維持高檔，加上即將迎來農曆年，客戶提前擴大下單，本月出貨量將超過上 (12) 月，營運正向，法人看好，本季營收將優於去年同期，今年全年營收同樣可超越去年，續拚新高。

精元指出，雖然筆電部分零組件出現缺料，但已稍微緩解，預期缺料狀況將逐步正常，目前筆電需求仍持續高檔，既有客戶更擴大下單。

精元表示，2 月遇上農曆假期，客戶開始提前下單，看好筆電需求不減下，本月出貨量將優於上月，且去年第 1 季基期低，本季營運將優於去年同期，力拚全年成長。

精元產品包括 NB 鍵盤、NB 皮套鍵盤、NB 背光鍵盤等，占整體營收比重約 75-80%，除拓展陸系新客戶訂單外，近期擴大產品多樣性，如電容筆、觸控板等。

精元指出，觸控板開發多年過去僅有單一客戶使用，目前已擴大導入至 3、4 家客戶，占整體營收比重約 10%，看好今年持續拓展業務下，全年業績有望年增 5 成；電容筆則僅占營收比重 1%，目標今年營收比重可達 5%，法人估，營收貢獻將從目前的約 2 億元，擴增到 10 億元。

產品毛利率方面，精元表示，依產品別來看，電容筆毛利率最高，其他依序為電競鍵盤、NB 皮套鍵盤與 NB 背光鍵盤、NB 鍵盤，滑鼠毛利最低。