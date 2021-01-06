〈台股盤後〉創高拉回洗出4342億元超爆量 跌16.9點收14983點

美股四大指數週二全面收紅，台股今 (6) 日早盤延續昨日多頭氣勢，一度上漲近 200 點，衝上 15197 點再寫新高，但 11 點過後，獲利了結賣壓全數出籠，指數不僅紅翻黑，更跌破五日線，高低點振幅高達 360 點，成交量更衝出 4352 億元單日最大量，終場小跌 16.9 點或 0.11%，收在 14983.13 點，暫時失守「萬五」大關。

觀察權值股表現，台達電表現最強勢，大漲近 7%，往 300 元大關靠攏，台積電、鴻海也力抗賣壓，穩住紅盤，大立光則因 12 月營收持續探底，股價重挫 8%，摜破所有均線，回測 3000 元關卡支撐，其他如台塑四寶、金控權值也全面收跌。

近期強勢股多因高檔賣壓導致股價重挫回檔，航運三雄長榮、萬海、陽明，跌幅均逾半根跌停板，IC 設計創意、晶心科、天鈺、晶相光也暴跌逾 7%，LED 個股如億光、惠特、光磊、榮創等，同樣有 4% 以上的跌幅。

2021 年台股牛氣沖天，自本周一以來，已連兩個交易日創新高，更攻上「萬五」關卡，不過，隨著高檔賣壓湧現，今日出現大量換手，顯現台股過熱、乖離過大警訊。