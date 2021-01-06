【日盛投顧】指數盤中創高，但波動劇烈

◆盤勢分析

1. 周三台股指數盤中最高點來到 15,197 點、續創新高，但市場居高思危、且指數與季線之乖離率達 10%，短線獲利了結賣壓出籠，盤中波動明顯加劇，日內最高點與最低點振幅高達 360 點，終場指數收跌 16.9 點，以 14,983.13 點作收，跌幅為 0.11%，成交金額放大至 4373.82 億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超 89.56 億元：外資賣超 1.48 億元、投信賣超 3.61 億元、自營商賣超 84.47 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周三大盤量能逾 4300 億，留意量能急增短線恐有過熱疑慮，後續若回檔須以量縮為宜。

(2)均線：指數周三持續守穩在所有均線之上，目前以 5 日線 (14,861 點) 作為短線支撐。

(3) 技術指標：目前 K、D 值皆達 80 之上，黃金交叉開口收斂，提防波動可能加劇。

3. 櫃買指數周三終場下跌 0.91%，收在 184.26 點，盤中回測 10 日線 (182.8 點)，短線留意 5 日線能否站穩。

4. 觀盤重點：電子權值股為推升指數創高關鍵，但類股輪動快速，短線上應避免過度追高，投資組合建議適度分散為宜，近日 2020/12 月營收已陸續公告，建議留意手中持股基本面變化，後續選股方面，可留意電子權值、半導體設備、5G 銅箔基板、IC 設計、記憶體、鋼鐵等族群。

結構電子權值仍具動能，但中小型股波動加劇

1. 電子權值: 2020 年 12 月盤面上主要由造紙、航運等傳產股發動攻勢，近日電子權值股明顯獲資金青睞，周三 2308 台達電、2317 鴻海、2330 台積電、2454 聯發科、3034 聯詠盤中股價皆創波段新高。

2. 設備: 2330 台積電將於下周四 (1/14) 召開法說會，市場預期，台積電今年資本支出規模將突破 200 億美元，相關半導體設備廠未來營運受惠可期，相關個股包括 6187 萬潤、2404 漢唐、3413 京鼎、3131 弘塑等。

3. 電池模組: 國內電池模組廠 6121 新普、3211 順達、3323 加百裕 12 月營收表現強勢，年增率亮眼，周三股價表現較大盤穩健，目前電池模組三雄皆積極切入儲能市場，有助優化獲利結構。

4. 伺服器: 雲端、邊緣運算伺服器業務持續發展，英特爾 Whitley 伺服器平台於 2021 年首季上市後，預期將可推升伺服器出貨力道，3533 嘉澤可望受惠，周三股價攻上漲停，台系伺服器概念股尚包括 6669 緯穎、2368 金像電、2382 廣達、8210 勤誠等。