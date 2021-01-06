台股上沖下洗爆天量震盪 三大法人同轉賣 聯手賣超89.56億元
Tag
台股今 (6) 日早盤一度衝高至 15197 點，創新天價，但在獲利了結賣壓出籠下，指數紅翻黑，上沖下洗、高低點振幅高達 360 點，終場下跌 16.9 點，收 14983.13 點，成交值更爆出 4342 億元史上最大量，三大法人同步轉賣、聯手賣超 89.56 億元。
觀察籌碼面，外資中止連四買，賣超 1.29 億元；投信轉賣超 3.61 億元；自營商轉賣超 84.47 億元，三大法人合計賣超 89.56 億元。
電子權值股方面，由晶圓雙雄及台達電領軍走強，台積電延續昨日強勢表現，今日早盤再度攻高衝上 555 元，改寫新天價，盤中朝平盤靠攏，尾盤急拉，上漲 1.29%，收在 549 元，續寫收盤新高，市值攀至 14.23 兆元；聯電同樣強勢表態，上漲 1.29%，收在 46.95 元；台達電持續走強，逆勢大漲 7.78%，收在 298 元。
鴻海則是開高震盪走低，早盤衝上 109 元後拉回，終場小漲 0.96%，收在 105 元。股王大立光遭賣壓襲擊，重挫 7.39%，收在 3070 元，守穩 3000 元大關。
盤面傳金權值股除台塑化受惠國際油價大漲而收紅外，台化以平盤作收，台塑、南亞則小跌逾 0.4%；國泰金、富邦金、兆豐金等金融權值股，跌幅均超過 1%。
近期強勢股多因高檔賣壓導致股價重挫回檔，航運三雄長榮、萬海、陽明，均跌逾半根跌停板；IC 設計族群創意、晶心科、天鈺、晶相光也暴跌逾 7%；LED 相關個股如億光、惠特、光磊、榮創等，跌幅也超過 4%。