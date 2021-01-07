〈台股盤前〉超級熱錢行情助大盤震盪走升 重心仍在電子族群

台股昨日盤中再創 15197.68 點歷史新高，主要在台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等電子股領軍，但處在高檔的台股盤中震盪點數高達 360.68 點，市場專家認為，資金行情基金經理人拚績效的元月行情推升下，台股元月將以「一波到底」的走勢向上，市場重心仍在電子股身上。

至於美股，道瓊盤中一度大漲逾 600 點，美股今晨收盤，道瓊指數上漲 437.80 點，或 1.44%，收 30,829.40 點。標普 500 指數上漲 21.28 點，或 0.57%，收 3,748.14 點。那斯達克指數下跌 78.17 點，或 0.61%，收 12,740.79 點。費城半導體指數下跌 9.21 點，或 0.32%，收 2,827.96 點。

證券分析師黃漢成說，現階段台股大盤隨指數攀高導致震盪，表現仍正常，預估現階段台股仍將呈現高檔震盪整理格局，但市場重心仍在電子股。如台積電 (2330-TW) 昨日早盤以每股 555 元的成交價創新高，市值也衝高到 14.39 兆元。

黃漢成並指出，目前選股重點在已公布 12 月營收且表現佳的個股。

股王大立光 (3008-TW) 今天召開法說會，除將公布 2020 年第四季的獲利數字外，也將釋出今年營運展望，市場關注大立光高階鏡頭獲客戶採用及新客戶引進進度。

大立光 2020 年 12 月營收為 49.11 億元，月減 6.35%，創 5 個月以來新低，年減 3.7%，主要因客戶端缺料造成，大立光 2020 年全年營收為 559.44 億元，年減 7.9%，進入第一季傳統淡季後，預估 1 月拉貨動能將低於 12 月，不過客戶新設計持續開發中。大立光 2020 年第四季營收為 152.93 億元，為 2020 年營收最高的一季，季增 3.42%，年減 16.69%。