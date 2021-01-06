志聖新訂單出貨旺 12月營收史上第三高 年增33%

PCB 及半導體設備廠志聖 (2467-TW) 接單持續好轉，今 (6) 日公布 2020 年 12 月營收為 5.81 億元，史上第三高，月增 36.51%，年增 33.81%，2020 全年營收為 40.86 億元，年減 7.94%。

志聖 2020 年第四季營收 13.44 億元，創 8 季以來新高，季增 25.82%，年增 25.61%。

志聖董事長梁茂生先前在法說會指出，目前在手訂單增加，2021 年營收、獲利都將成長，半導體設備明年表現將更好，需求、業績估都將比今年明顯成長 50 %。

志聖估算， 2020 年來自面板產業訂單佔營收比重 37 %，2021 年將下降到 35 %，今年 PCB 設備占營收 45%，明年比重落點預估在 40-45%。至於半導體設備，2021 年需求及業績都將較 2020 年成長 50 %。

志聖 2020 年第三季稅後純益 1.31 億元，季增 55%，每股純益 0.88 元，創近 7 季以來單季新高，營運亮眼，前三季稅後純益 2.99 億元，年增 11.6%，每股純益爲 2.01 元。

志聖成立 55 年，以生產印刷及製鞋等烤箱設備起家，隨後並進入包括 PCB、半導體、面板等設備領域，2020 年以來因受疫情影響，來自製鞋及面板設備出貨減少，造成全年營收較 2019 年下滑。