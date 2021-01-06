宏碁資訊今登興櫃首日大漲逾7成 看好數位轉型動能

宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁資訊 (6811-TE) 今 (6) 日以每股 72 元登錄興櫃掛牌，盤中最高來到 132 元，終場收在 128 元，漲幅達 77%，大展蜜月行情，宏碁資訊表示，將持續專注數位轉型、雲端服務領域，協助企業導入數位轉型。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，受疫情影響，加速企業數位轉型雲端需求，宏碁資訊協助客戶部署遠距工作所需的作業環境，包含雲端辦公室、虛擬桌面管理方案、超雲行動工作紀錄平台、視訊會議方案、行動應用安全等，看好 C3A+P 為未來主力成長動能。

宏碁資訊目前客戶以高科技業者為主，占比達 4 成，政府、金融業則各占約 2 成、1 成，日前也協助衛福部疾管署建置「台灣醫院感染管制和抗藥性監測系統 (THAS)，更在去年世界資訊科技大會 (WCIT) 中獲頒傑出 COVID-19 最佳產業解決方案全球首獎。

宏碁資訊 2012 年 2 月成立，前身為宏碁旗下電子化服務事業群商用軟體、應用開發與整合事業單位，目前資本額約為新台幣 3.64 億元。營運方面，宏碁資訊 2019 年營收達 47.63 億元，稅前盈餘 1.39 億元、每股純益 3.19 元；去年上半年營收 25.44 億元，稅前純益 1.03 億元、每股純益 2.3 元。