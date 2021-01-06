日本首都圈即將進入緊急狀態 相關因應方針原案曝光

根據日本《產經新聞》週三 (6 日) 報導，日本政府即將在週四 (7 日) 針對疫情嚴重的首都圈一都三縣 (東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣) 發布「緊急事態宣言」宣布進入緊急狀態，實施期間預定持續至 2 月 7 日止。而正在進行內容修正的「基本因應方針」原案也在 6 日曝光。

關於外出自肅的作法上，將要求各個都道府縣避免不必要或沒有急迫性的外出。特別是在晚上八點過後，民眾都應徹底遵守避免不必要或沒有急迫性的外出自肅規定。

由於有意見指出應避免出入感染風險較高的餐飲場所，還有人潮聚集、容易與飲食產生關聯的設施等。從這樣的觀點來看，在各類設施的使用限制上，也打算針對餐飲店、運動場所、比賽遊樂場、面積超過 1 千平方公尺的百貨公司、市場等進行物品販售的場所，要求營業時間縮短到晚上八點為止。

有關民眾們到職場上班的規定方面，將明確記載「減少七成出勤人數」來作為努力目標。為落實遠距或排班制的上班方式，各個地方政府也都應該督促業者。

另外在大學入學共通考試及高中入學考試方面，會在徹底實施防疫作為的前提下，依照原定日期舉辦。有關大學方面，會要求文部科學省來提醒學生們留意飲酒聚會等，並針對感染風險較高的社團活動來進行限制。

目前因應方針還在當局內部進行調整，原案內容仍有進行修正的可能。