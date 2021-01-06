央行出手調節 我外匯存底去年暴增517億美元 增額創金融海嘯來新高

台灣央行今 (6) 日公布我國去年 12 月底外匯存底為 5299.11 億美元，較上月底一口氣大增 165.14 億美元，續寫新高紀錄，央行外匯局長顏輝煌表示，12 月外匯存底暴增，原因之一是央行進場調節匯市；去年全年我國外匯存底年增 517.85 億美元、增幅 10.83%，增額和增幅均創下 2009 年金融海嘯以來新高。

央行統計，12 月外資持有國內股債加計新台幣存款餘額共折計 6031 億美元，較上月暴增 524 億美元，約當外匯存底 114% 也創新高，較上月續增 7 個百分點，。

顏輝煌說明，外資在韓國持有股債占外匯存底甚至達 169%，僅需平常心看待，事實上，台股 11 月飆漲 1009 點，包括台積電、鴻海、聯發科、聯電和台達電等市值均大增，外資持股占比增加屬合理現象。

顏輝煌直指，外匯存底大增主要是因美國聯準會推出無限 QE，導致大額資金跑到其他國家產生的外溢效果，事實上，各國都是用進場調節的方式，維持匯率穩定。

顏輝煌強調，儘管各國面對的市場供需不同，但同樣積極調節匯市維持匯率穩定，例如，去年瑞士前三季因干預而買匯超過 1100 億美元、印度去年前 10 月已買進 730 多億美元，新加坡買匯達 444 億美元，香港也買進 400 多億美元。

觀察各國外匯存底，中國穩居冠，11 月底外匯存底為 3.1785 兆美元，月增 505 億美元，日本 11 月底來到 1.3062 兆美元，月增 28 億美元；瑞士 11 月底來到 9701 億美元，月增 181 億美元，印度至 12 月 25 日達 5375 億美元，月增 40 億美元，而香港至 11 月底來到 4690 億美元，月增 120 億美元，沙烏地阿拉伯 11 月底 4449 億美元，月增 102 億美元，俄羅斯 4369 億美元，月增 47 億美元。

而韓國最新公布 12 月底外匯存底 4301 億美元，月增 62 億美元。