〈紐約匯市〉民主黨喬治亞州決選2席全拿 美元觸及近三年低點後反彈

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的美元指數周三 (6 日) 觸及 2018 年 3 月以來低點後反彈，喬治亞州兩席決選席次都落入民主黨手中，意味著美國將推動更大規模財政刺激。

周三稍早已知民主黨參議員 Raphael Warnock 領先對手，美股收盤後，美國多家媒體報導，另一名民主黨參議員 Jon Ossoff 也勝出。這意味著民主黨和共和黨在參議院達成 50 席比 50 席，而副總統當選人賀錦麗 (Kamala Harris) 在表決平手時握有決勝票，等於民主黨掌握參院多數。

這將是民主黨 2011 年以來首次完全執政，有利推動總統當選人拜登的政策目標。分析師認為這將有利全球經濟成長和大多數風險資產，但由於美國「雙赤字」—貿易逆差和財政赤字—將擴大，不利美元和債券。

市場對民主黨勝選的預期，讓美元指數周三跌至 89.206，觸及 2018 年 3 月以來最低，但到紐約尾盤反彈，回升 0.02% 至 89.48。

除了喬治亞州選情，最新 ADP 就業報告顯示民間就業出現八個月首見下滑，也提高美國擴大財政刺激的機率。不過 11 月工廠訂單超越市場預期，顯示製造業持續復甦。

美元指數去年貶值近 7%，2021 年開年以來繼續下跌 0.9%，但周二和周三連兩日回升，反映擁擠的交易開始逆轉，以及利率升高。儘管如此，美元長期仍看空。

Silicon Valley Bank 外匯交易員 Minh Trang 說：「人們看空美元已經有六個月之久，顯然需要稍微休息一下。」

歐元回吐漲幅，紐約尾盤上揚 0.11% 至 1.2312 美元，稍早一度突破阻力升抵 1.2349 美元。

風險貨幣勁升，紐元、澳幣都升至逼近三年高點，即使美元回升也守住大部分漲幅。

美中緊張升高，因現任總統川普簽署行政命令，封殺支付寶在內的八種中國 app。中國人民銀行暗示將採取較溫和的干預，使連升兩日的人民幣在周三回軟。

比特幣周三首度突破 35000 美元，亞洲盤一度漲到 35879.35 美元，到紐約尾盤漲幅稍微收斂，報 35.646.61 美元，漲幅 4.81%。

截至周四 (7 日) 台灣時間約 6:00 價格：