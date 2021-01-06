美元還要走空多久？分析師：美國貿易逆差是關鍵

新冠肺炎爆發，導致美元在 2020 年出現三年來首見下挫，未來會繼續走空還是回升，分析師認為美國貿易逆差將是一大關鍵，假如美國頁岩油出口下滑，將是美元翻多的一大阻力。

Tekmerion 資產管理共同創辦人與投資長 Zachary Squire 週二 (5 日) 表示，持續疲軟的美元將有利於美國出口商，因能帶來額外的匯兌收益。此外，美國作為全球流動性來源，美元走弱將創造更有利的金融環境，使美股與新興市場等股市受惠。

Squire 認為美元還存在下跌空間，至少未來幾個月都將如此，原因不只是聯準會 (Fed) 的貨幣寬鬆，還有美國逐漸惡化的貿易逆差。

Squire 表示，依照歷史經驗，在美國經濟衰退期間，由於進口放緩，經常帳收支通常會改善，讓美元擁有良好的底部支撐。但去年全球經濟復甦不平均，美國復甦狀況優於其他國家，強勁的內需帶動進口額大增，是造成美國經常帳逆差惡化一大主因。

此外，另一大原因在於去年大幅下滑的原油出口。美國的原油出口可說是近十年來美國經常帳收支保持穩定的一大關鍵，但疫情衝擊之下，頁岩油商營運受到挑戰，原油出口持續下滑，導致美國貿易逆差惡化，成為美元後市翻多的一大阻力。

2020 年疫情爆發後居家辦公趨勢興起，科技股成最大受惠者，首先帶動股市反彈，隨後經濟復甦後價值股與週期股才陸續跟進，去年那斯達克綜合指數年漲幅超過 40%，標普 500 指數上漲 16.3%，道瓊工業指數也有 7.3% 的漲幅。

相對於股市的大反彈，2020 年美元走勢大相逕庭。兌換一籃子貨幣的美元指數 (DXY) ，在疫情期間曾因市場尋求避險一度攀升至 2016 年迄今高點，之後因聯準會大規模救市行動影響持續下挫。截至截稿前 11 時許，美元指數報 89.622 ，跌破 12 月中旬低點。