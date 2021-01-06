砷化鎵三雄去年營收出爐 穩懋、全新同攀歷史新高

砷化鎵三雄去年 12 月營收全數出爐，受惠手機 PA 回溫、5G 應用動能、WiFi 需求強勁，三雄產能利用率均維持高檔，穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 今(6) 日公布 12 月營收，累計去年營收分別達 253.67 億元、26.45 億元，同攀歷史新高，展望今年，法人看好砷化鎵廠在 5G 應用持續發酵下，今年營運將持續加溫。

穩懋去年 12 月單月營收達 22.99 億元，月增 0.98%、年增 0.37%，連七個月站穩 20 億元大關，創下近 14 個月新高，累計第 4 季營收達 68.17 億元，季增 5.08%，為歷史次高，也優於市場預期，去年全年營收則達 253.67 億元，年增 18.81%，則創下歷史新高。

全新 12 月營收達 2.89 億元，月增 21.5%、年增 28.39%，累計第 4 季營收達 7.57 億元，季增 17.5%、年增 1.9%，去年全年營收達 26.45 億元，年增 4.51%，單月、單季、全年均創歷史新高。

展望未來，法人看好，全新受惠 5G 需求、滲透率提升，加上 3D 感測 VCSEL 動能帶動下，營運逐步回溫，加上兩大代工客戶穩懋、宏捷科 (8086-TW) 近期均宣布擴大產能建置，營運可望同步受惠。

宏捷科日前也公告 12 月營收，受惠客戶 WiFi 需求維持高檔、新產能逐步開出，單月合併營收達 3.47 億元，月增 1.99%、年增 29.75%，連四個月站穩 3 億元、續創近 59 個月新高，累計去年全年營收達 35.43 億元、年增 60.56%。