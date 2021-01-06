芯測擴大EDA生態圈 正式與祥碩簽約

記憶體測試修復廠芯測 (6786-TE) 今 (6) 日指出，祥碩 (5269-TW) 近期已與公司簽約，採用公司的 EDA 工具，可望透過記憶體修復 (BISR) 及開機自我檢測 (POT) 功能，縮短研發流程，並加速量產時程。

芯測受惠生態圈持續擴大，去年 12 月營收 0.7 億元，年增 95.45%，2020 年全年營收年增 258.19%。

芯測表示，去年藉由與設計服務、記憶體 IP 供應商合作，累積 EDA 工具導入經驗，推出完整記憶體測試與修復解決方案，且因公司知名度提升、客戶滿意度高，以及可加速客戶產品上市速度，客戶數量與業績不斷攀升。

祥碩此次採用芯測 EDA 工具，具備記憶體修復 (Memory Built-in Self Repair) 及開機自我檢測 (Power-on Test) 功能，可針對客戶需求做客製化修改，尤其在開機自我檢測方面，可優化晶片面積及增加產品良率。

此外，近期 EDA 工具在地化也成為重要議題，主要因工具本土化可增加技術掌控性，並避開國家政策變動帶來的外在風險，如何提升 EDA 工具自主化程度為台灣多數 IC 設計業者持續思考的議題。

隨著高效能運算 (HPC) 趨勢成形，記憶體佔晶片面積已達 8 成，也因記憶體測試與修復功能成必要過程，芯測具備完整 EDA 工具，可望呈為客戶最佳選擇。