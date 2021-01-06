〈新冠疫苗研發〉高端疫苗申請緊急使用授權前 先燒掉8億元

高端疫苗 (6547-TW) 執行的新冠疫苗臨床二期，力拚今年中申請台灣 TFDA 緊急使用授權 (EUA)，據了解，二期臨床試驗收案人數將超過 3700 人，若不含藥品成本，每人平均費用約 15-20 萬元，再加上後續數據分析、疫苗生產等相關費用，初估未申請 EUA 前，二期試驗費用上看 8 億元。

高端疫苗表示，參與二期試驗的受試者，所有療程結束每人約可領取 2 萬元，若包括受試者數據分析、臨床等相關費用，每位受試者成本約 15-20 萬元，不過後續檢體分析、血清分析、疫苗量產成本等才是最大開銷成本。

高端疫苗補充，日前辦理現增 19.2 億元，加上政府補助金約 4.7 億元，隨著資金逐步到位，新冠疫苗臨床試驗資金無虞。

產能方面，高端疫苗表示，目前臨床試驗二期所使用的新冠疫苗，均由竹北生醫園區的細胞培養疫苗工廠生產，預計今年中申請 EUA 後，產能將逐步擴大至 300 萬劑，未來疫苗順利上市後，將與台康生 (6589-TW) 合作，由台康生負責量產抗原、高端竹北廠進行充填，估年產能最大可達 1000 萬劑。

高端疫苗坦言，產能擴大確實有難度，因為另一款腸病毒 71 型疫苗三期臨床試驗進入尾聲、進行期間分析，預計本季申請台灣藥證，有望今年下半年進入量產階段，目前僅能將產能最大化。